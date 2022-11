Torino, riecco un buon Singo: esame Milan superato, per Bologna è in pole

La vittoria casalinga del Torino contro il Milan ha dato entusiasmo e conferme a tutto l'ambiente granata, e per alcuni giocatori è stata anche l'occasione per dare risposte importanti. Tra questi c'è Wilfried Singo , in campo per 90' contro i rossoneri e autore di un'ottima gara: l'esterno ivoriano, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, domenica era stato chiamato a sostituire l'infortunato Ola Aina , che lo aveva superato nelle gerarchie a suon di prestazioni convincenti; Singo si è fatto trovare pronto dimostrando di poter ancora dire la sua nello scacchiere granata, e domenica 6 novembre contro il Bologna punta a confermarsi dal primo minuto.

Singo vuole confermarsi dopo un avvio di stagione sottotono

Wilfried Singo è stato protagonista di un inizio di stagione non certo brillante. Titolare nelle prime tre giornate, è stato costretto a saltare la quarta e la quinta per un problema al ginocchio; rientrato per un scampolo di partita contro l'Inter, ritrova il posto da titolare nelle sconfitte contro Sassuolo e Napoli, ma il suo rendimento in campo non convince il tecnico Ivan Juric, che di lui dirà: "Deve riconquistarsi il posto e ritrovare la condizione". E infatti l'ivoriano resta in panchina contro l'Empoli, entra per poco più di 10' nel derby, e viene escluso dagli 11 titolari anche nella trasferta di Udine, in gare che vedono l'exploit di Ola Aina. L'infortunio in allenamento del nigeriano, tuttavia, riapre le porte a Singo, che ritrova il posto contro il Milan e si dimostra pronto e affidabile. Domenica 6 novembre a Bologna l'esterno punta a confermarsi per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo negativo, sia dal punto di vista atletico sia mentale: sicuramente è in pole per il posto da esterno destro titolare.