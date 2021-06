Torino, Rincon dimesso dall’ospedale: “Ho superato la polmonite da Covid”

Le parole sui social del giocatore granata che sta tifando da lontano per il suo Venezuela

Tomas Rincon ha superato la polmonite causata da Covid-19. Lo ha annunciato direttamente il centrocampista del Torino impegnato con la sua nazionale, il Venezuela, in questo intenso mese di giugno caratterizzato dalla Coppa America. "El general" ha scritto sui social: "Ciao a tutti. Riporto la buona notizia che sono stato dimesso dopo aver superato una lieve polmonite interstiziale causata da SARS-COV2 e alcune altre alterazioni. Ora devo continuare con il processo di recupero moderato fino alla piena attività sportiva e continuare a incoraggiare i miei compagni di squadra a distanza con tutto il cuore in questa Coppa America. Grazie ancora a coloro che si sono presi cura della mia salute e buona festa del papà. ANDIAMO VINOTINTO". Ora dovrà negativizzarsi per poter tornare insieme al gruppo squadra.