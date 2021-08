UFFICIALE – Torino, risolto consensualmente il contratto di Iago Falque

Le ultime sullo spagnolo: il comunicato stampa del club

Finita l'avventura di Iago Falque al Torino. Nessuna cessione, ma nemmeno una permanenza in rosa. Le parti hanno optato per una risoluzione contrattuale della prestazione sportiva. Per il 31enne si chiude un lungo capitolo iniziato nel 2016: 108 presenze con il Torino e 32 gol.