Torino-Roma: dirige Massa, Var del discusso Torino-Lazio 3-4

Arbitro / I precedenti in Serie A con Massa sono negativi e anche abbastanza particolari

Ad arbitrare il match di domenica alle 18 al "Grande Torino" tra Torino e Roma sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia, il quale dirigerà per la sedicesima volta i granata in Serie A. Il bilancio totale con Massa, se si contano solo le partite della massima serie, non è per nulla positivo. Infatti, escluso il primo match diretto dal fischietto ligure (Atalanta-Torino 1-5 del 30/09/2012), i granata sono usciti vincitori in solamente un'altra occasione (Genoa-Torino 0-1 del 30/11/2019), perdendo invece per 8 volte. 5 sono i pareggi.

STRISCIA NEGATIVA - Se già i numeri con questo arbitro non sono positivi, a peggiorare il quadro statistico generale ci sono le ultime 4 uscite con Massa come direttore di gara. In queste 4 occasioni infatti, tutte datate 2020, il Torino ha sempre perso (Sassuolo-Torino 2-1, Torino-Lazio 1-2, Inter-Torino 3-1 e Torino-Udinese 2-3). Solo la partita casalinga contro l'Udinese risale a questo campionato e non è stata di certo una bella prestazione di squadra per il Toro, sfavorita inoltre da un mancato fischio dell'arbitro per fallo su Meitè che ha poi condizionato l'azione del vantaggio friulano.

POLEMICHE - In queste 15 partite disputate con Massa come arbitro, non sono mancate altre polemiche come proprio in occasione di un Torino-Roma. Era la stagione 2018/2019 e l'arbitro ligure fu attaccato dalla società granata per non aver suggerito all'arbitro Di Bello un rigore su Iago Falque. Al Var non fece bene neanche in questa stagione, come in Torino-Lazio 3-4. L'arbitro in campo era Chiffi, che non fischiò nel primo tempo un rigore per fallo su Verdi di Luiz Felipe, mentre invece, su chiamata proprio del Var Massa, assegnò il penalty ai biancocelesti nel secondo minuto di recupero del secondo tempo per un presunto fallo di mano di Nkoulou in area. Quel rigore fu poi battuto da Immobile, il quale giocò quella sfida nonostante il caos tamponi creatosi in quel momento in casa Lazio.