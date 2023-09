Torino-Roma, i precedenti: solo tre vittorie granata nel nuovo secolo, tutte per 3-1

La Roma di Josè Mourinho sbarca all'Olimpico Grande Torino per affrontare, nella serata di domenica 24 settembre (calcio d'inizio ore 20:45), i granata di Ivan Juric, vogliosi di dare continuità alle due vittorie con Genoa e Salernitana. Nei precedenti tra le due squadre sotto la Mole, lo storico sorride ai granata, che hanno avuto la meglio sui capitolini in 39 occasioni su 90, mentre per 20 volte i giallorossi hanno portato a casa la vittoria. 31 sono infine i pareggi.