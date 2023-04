Torino-Salernitana 1-1: superata quota 21mila spettatori

Sono 21.122 gli spettatori che hanno assistito a Torino-Salernitana per un incasso di 258.778 euro. Per l'occasione erano stati varati alcuni sconti dedicati alle famiglie ed in Curva Primavera erano presenti alcuni studenti di scuole primarie di Torino. Buona anche la presenza di tifosi provenienti da Salerno: esaurito il settore ospiti, alcune decine presenti anche nei distinti. Prima della gara è stata inaugurata la nuova Hospitality Giorgio Ferrini: presente insieme al presidente Cairo anche la figlia dell'ex capitano.