Torino-Salernitana, probabili formazioni, news e dove vederla in tv o streaming

Le probabili scelte di Juric e Castori, le ultime notizie sulla gara dei granata e dove si potrà vedere la partita

Dopo la sosta per le Nazionali riprende la Serie A. Quest'oggi alle ore 15 il Torino scende in campo per affrontare la neopromossa Salernitana, allenata da Fabrizio Castori. Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca dei primi punti dopo che hanno perso le prime due partite. Per il Torino di Juric potrebbe esserci la possibilità di vedere in campo alcuni dei nuovi acquisti arrivati l'ultimo giorno di mercato.