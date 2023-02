Torino, seduta di allenamento in vista della partita di lunedì con la Cremonese

La giornata odierna, sabato 18 febbraio, ha in programma per i giocatori del Torino una seduta di allenamento propedeutica alla preparazione della prossima partita. I granata scenderanno in campo dopodomani, ovvero lunedì 20, alle ore 20:45 per sfidare la Cremonese. Il tecnico del Toro, Ivan Juric, dirigerà quindi quest'oggi una seduta per ultimare i preparativi in vista di questo match che sarà importante per i granata che sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan.