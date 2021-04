Torino, Singo e Lyanco continuano il lavoro personalizzato. Saltano l’Udinese

Report / Ultimo allenamento dei granata sotto la Mole in vista della trasferta di Udine contro i bianconeri allenati da Luca Gotti

Il Torino si è allenato per l'ultima volta sotto la Mole stamattina allo stadio Olimpico "Grande Torino" prima della trasferta della "Dacia Arena" contro l'Udinese di Luca Gotti (fischio d'inizio domani, sabato 10 aprile, alle 20.45). Dopo l'attivazione muscolare Davide Nicola ha diretto una sessione incentrata sul lavoro tecnico, mentre Lyanco e Singo hanno continuato il loro programma di recupero personalizzato. Niente Udinese per loro quindi, così come per il portiere Salvatore Sirigu risultato positivo al Covid-19 (anche se il Torino non ha confermato).