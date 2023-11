Torino, sostituiti i lettori di biglietti allo stadio: accessi più rapidi e smart

Rinnovamenti in corso allo Stadio Olimpico "Grande Torino". Nelle ultime settimane, come comunicato dal Torino sui propri social, è stata completata l'operazione di sostituzione dei lettori di biglietti installati nell'impianto, rimpiazzati con nuovi lettori più tecnologici e innovativi. I nuovi macchinari consentiranno di agevolare il flusso dei tifosi evitando lunghe code agli ingressi e allo stesso tempo permetteranno agli stessi di accedere velocemente allo stadio usando direttamente il proprio Smartphone senza più necessitare della stampa del biglietto. La nuova soluzione sarà disponibile a partire da Torino-Atalanta, dunque a partire dalla prossima gara casalinga dei granata, in programma lunedì 4 dicembre alle ore 20.45.