Torino, tanti auguri a Roberto Stellone: 46 anni per l’ex attaccante granata

Nasce a Roma il 22 luglio 1977, Roberto Stellone, ex attaccante del Torino, ha giocato tra Serie B e Serie A. Oggi compie 46 anni e la redazione di Toro News si un esce ai festeggiamenti. Il suo nome è uno di quelli che lascia dei bei ricordi nella memoria dei tifosi del Toro, Stellone si è infatti sempre contraddistinto per la sua umiltà. Per carattere è sempre stato pronto alla battuta con i compagni e con il mister. Fu uno dei primi bomber del Torino di Cairo e portò nella stagione 2014/2015 il Frosinone in Serie A per la prima volta nella sua storia. Con la maglia del Torino ha disputato 113 gare segnando 16 reti.