Torino, tanti auguri a Umberto Motto: l’ex difensore granata compie 95 anni

Oggi si festeggia il 95° compleanno di un personaggio che ha speso tantissimi anni della sua vita con i colori granata cuciti addosso: si tratta di Umberto Motto, nato a Torino il 22 luglio 1930. Ex calciatore del Toro, è cresciuto proprio nel settore giovanile granata - era anche il capitano della squadra "Ragazzi del Toro" - sognando un debutto in prima squadra che è poi arrivato nel 1949 dopo la tragedia di Superga per giocare le ultime 4 partite di campionato assieme agli altri giovani calciatori granata. Motto rimane nel Torino fino al 1951 da calciatore prima di trasferirsi all'Alessandria. La sua carriera in granata non termina però dopo l'esperienza da calciatore perché ha svolto per anni anche un incarico dirigenziale nel Toro, fino al 1976 ovvero l'anno dell'ultimo Scudetto vinto.