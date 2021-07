Torino, terminati i biglietti per l’amichevole contro il Bochum

Il Torino comunica che sono finite le disponibilità per l'accesso alla seconda amichevole di Juric. Assisterà solo chi in possesso di Green Pass

Sono esauriti i biglietti per la seconda amichevole del Torino di Ivan Juric. Il 24 luglio alle ore 17 i granata affronteranno i tedeschi del Bochum, dopo aver vinto nell'amichevole d'esordio per 11-0 contro l'Obermais Merano. Potrà accedere all'impianto solo chi è in possesso di Green Pass, verranno monitorate anche le sintomatologie da Covid-19 all'ingresso.