Torino-Venezia, le formazioni ufficiali: in mediana Linetty con Pobega

Sciolte anche le ultime riserve: sono ufficiali le scelte di Ivan Juric e Paolo Zanetti. Formazioni rimaneggiate per entrambi gli allenatori, costretti a fare i conti con le assenze di diversi titolari. Nel Toro spiccano le indisponibilità degli squalificati Lukic e Mandragora e dell'infortunato Praet. Si rivede dunque Linetty, in mediana al fianco di Pobega. Da segnalare anche la presenza in panchina di Belotti: il capitano torna a disposizione oltre due mesi dopo l'infortunio di Roma.