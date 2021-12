Torino-Verona, le formazioni ufficiali: ci sono Bremer e Djidji

Le scelte di Juric e Tudor: nei granata tornano i titolari dopo il turnover di Genova

Juric e Tudor hanno sciolto gli ultimi dubbi e comunicato le formazioni ufficiali. Nel Toro recuperano Bremer e Djidji in difesa e torna la coppia Lukic-Pobega in mezzo al campo. Sulle fasce ci sono Singo e Aina, sulla trequarti spazio a Praet e Pjaca a supporto di Sanabria. Nel Verona c’è Barak sulla trequarti, in mezzo al campo Ilic e non Tameze.