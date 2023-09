Torino Femminile, domani lo storico esordio: tutto quello che c’è da sapere

Il Responsabile del Settore Femminile del club, Marco Pianotti, ha tirat0 le fila del progetto, partito molto lontano (ben otto anni fa), della costruzione di una Prima Squadra. Di seguito le sue parole: “È un progetto che nasce dalla stagione 15/16 . Dopo 8 anni concludiamo un percorso di crescita e di sviluppo di un intero settore con la finalizzazione verso una Prima Squadra. È un progetto di crescita di quanto costruito negli anni". Questo risultato è un inizio, ma anche il risultato di un grande lavoro. Il percorso sarà lungo e faticoso, ma la scelta di partire dal basso va nella direzione della valorizzazione del settore giovanile. Il Torino, anziché acquisire il titolo sportivo di un'altra società, ha deciso di partire dall'Eccellenza e di scalare tutte le categorie per avvicinarsi passo dopo passo alla Serie A. "Il cuore granata ci dice che dobbiamo sudare le categorie, le vogliamo vincere sul campo. È per questo che non abbiamo comprato titoli. Il nostro staff è stato costruito negli anni ed è una struttura che cresce e vuole conquistare i livelli passo per passo crescendo dal punto di vista delle giocatrici e dello staff”.

Campionato, campo e partite

Per quanto riguarda il campionato alle porte, il Torino è stato inserito nel Girone B insieme ad altre nove squadre. Le granata esordiranno domani pomeriggio in trasferta, ospiti dell'Area Calcio Alba Roero. Le ragazze allenate da Giulio Campanile scenderanno in campo alle 17.15 al "Renzo Saglietti" di Alba per la prima storica partita. Per quanto riguarda invece il campo di casa, il Torino Femminile giocherà le sue partite sul sintetico del Bacigalupo, in via Bossoli 76, a Torino. L'esordio casalingo delle granata è in programma domenica 1 ottobre contro il Racco 86. L'Eccellenza rappresenta la quarta serie del calcio femminile e si svolge su base regionale (in Piemonte sono presenti due gironi). Obiettivo delle granata sarà centrare la promozione in Serie C, affacciandosi dunque ai campionati di livello nazionale.