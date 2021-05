Toro, continua la preparazione in vista del Verona: allenamento al Filadelfia

Granata in campo domenica contro il Verona: da valutare Milinkovic-Savic e Murru

In casa Toro l'attenzione continua ad essere rivolta alla gara in programma domenica alle 15 a Verona contro la squadra allenata da Ivan Juric. I granata scenderanno in campo oggi per una seduta d'allenamento al Filadelfia. Da valutare soprattutto le condizioni di Vanja Milinkovic-Savic e Nicola Murru che ieri non si sono allenati. Il portiere è alle prese con un trauma contusivo alla caviglia sinistra, il laterale ha invece svolto terapie per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra.