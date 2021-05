Toro, domenica attesa contestazione. La Maratona: “Cairo i giochi sono finiti”

Il comunicato degli ultras della Maratona che invitano il popolo granata a unirsi per contestare un po' tutti

Il Torino ha celebrato ieri sera a Roma contro la Lazio, tra mille patimenti, la salvezza. Tuttavia, non si placa l'aria di contestazione intorno alla società in primo luogo e alla squadra in secondo luogo. Proprio per questo domenica 23 maggio gli ultras della Curva Maratona hanno deciso di organizzare una contestazione rivolta un po' a tutti, dalla proprietà ai giocatori. Sui social gira il seguente volantino: "Siamo stanchi di vedere questa società che sminuisce e tradisce i colori del TORO. Stanchi di avere GIOCATORI MERCENARI, senza rispetto per la nostra maglia. CAIRO I GIOCHI SONO FINITI. Ora basta! Devi andartene tu e chiunque non intenda onorare i nostri valori. Tutti i tifosi del Toro sono invitati domenica 23 maggio 2021 alle ore 17 sul piazzale di fronte alla Maratona per far sentire la nostra voce".