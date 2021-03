Toro, doppio allenamento al Filadelfia: ancora assente Nkoulou

In mattinata esercizi sulla forza in palestra, nel pomeriggio una sessione tecnico-tattica e partitella

Continua la preparazione in casa Toro. Davide Nicola ha diretto quest'oggi una doppia seduta di allenamento. In mattinata focus sulla parte atletica: la squadra ha svolto una serie di esercizi basati sulla forza in palestra. Nel pomeriggio il lavoro si è invece spostato sul campo: esercitazioni a tema ed un lavoro sul possesso palla. In chiusura una partitella a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Da segnalare che Nicolas Nkoulou non è ancora rientrato in gruppo: come spiegato ieri, potrebbe volerci ancora diverso tempo per vederlo nuovamente in campo.