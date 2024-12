Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend da non perdere per il Settore giovanile maschile granata. Apre le danze la Primavera nel big match vista vetta di sabato 7 dicembre alle ore 11 contro l'Inter. Nella giornata successiva, domenica 8 dicembre, scendono in campo le Under. Il piatto forte va in scena a Vinovo con i derby della Mole categoria Under 15 e Under 16 in programma alle 11 e alle 13. A Orbassano toccherà invece all'Under 18, impegnata contro l'Atalanta alle 15. Contemporaneamente ma in trasferta scenderà in campo l'Under 17, ospitata dal Modena.