Toro, Gustav Thoeni in visita all’allenamento: la foto con l’ex campione di sci

Il Torino si trova ancora a Prato allo Stelvio dove sta ultimando il suo ritiro estivo. Oggi pomeriggio - venerdì 25 luglio - si svolgerà infatti una delle ultime sessioni di allenamento prima dell'amichevole di domani contro la Cremonese che metterà la parola fine sulla permanenza in Alto Adige dei granata. Nella mattinata odierna mister Marco Baroni hanno già svolto una seduta di allenamento, che vi abbiamo raccontato in diretta, al termine della quale c'è stato anche un momento per salutare un campione italiano di un altro sport, come lo sci. Si tratta di Gustav Thoeni, campione di sci alpino che ora vive vicino a questi luoghi in cui si sta allenando il Toro. Thoeni viene ricordato da tutti gli amanti dello sport per essere stato in grado di vincere quattro volte la Coppa del Mondo (1971, 1972, 1973, 1975) ma anche una medaglia d'oro e due d'argento alle Olimpiadi. Al termine dell'allenamento dei granata l'ex allenatore di un'altra leggenda come Alberto Tomba, si è fermato per parlare con Baroni e i calciatori prima di scattare una foto ricordo che riportiamo qui di seguito.