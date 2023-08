Toro, i convocati per il ritiro in Francia: presenti anche gli infortunati

I granata saranno impegnati in due amichevoli in terra francese

Sono 30 i giocatori convocati da Ivan Juric per il ritiro che la squadra granata svolgerà in Francia dal 2 al 6 agosto. Due saranno gli impegni del Torino in terra francese: il primo questa sera alle ore 19.00 contro il Lens, mentre la seconda amichevole avrà luogo il 6 agosto contro il Reims. Una volta terminati questi due impegni, la squadra tornerà a Torino per preparare i trentaduesimi di Coppa Italia in programma il 14 agosto contro la vincente di LR Vicenza e Feralpisalò. Presenti nella lista dei 30 anche gli infortunati come Milinkovic-Savic e Linetty.