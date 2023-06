La stagione del Torino è ormai terminata e in casa granata circola un po' di delusione per non essere riusciti a centrare l'obiettivo ottavo posto. A causa della sconfitta all'ultima giornata contro l'Inter, i granata sono infatti scivolati in decima posizione. Le prime reazioni sui social dei giocatori sono arrivate nella giornata di ieri ma altri hanno lanciato un messaggio per i tifosi del Toro anche nella giornata di oggi.