Toro, in vendita il mini abbonamento da 4 big match in Curva Primavera

Il Torino FC ha messo da oggi invendita il "Primavera Granata Pack". Si tratta di un mini-abbonamento che garantisce all'acquirente 4 big match da poter guardare in Curva Primavera. Si potrà assistere alle gare casalinghe contro Inter, Napoli, Lazio e Milan e sono disponibili solo 1000 pack, acquistabili dalle ore 17 di oggi, venerdì 22 settembre. I prezzi sono di 79 euro per gli adulti e 49 per gli Under-18.

L'iniziativa: solo tifosi granata in Primavera

L'iniziativa della società è volta a rilanciare la curva Primavera, troppo spesso vuota negli ultimi anni o invasa in massa da tifosi della squadra ospite. L'obiettivo è che non capiti più che una curva granata e anche altri settori vengano riempiti da tifosi avversari, come era successo in particolar modo in occasione di Torino-Napoli della scorsa primavera. "La curva Primavera deve essere di un solo colore. Il nostro!", si legge non a caso in conclusione del comunicato ufficiale della società. Ad occuparsi di questo e di tanti altri aspetti legati al marketing del mondo granata è Luca Innocenti, dirigente da poco arrivato dall'Inter.