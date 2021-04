Tanta, tantissima gioia in casa granata dopo il successo di ieri contro la Roma. E tantissimi sono stati anche i messaggi postati sui social dai giocatori granata. Tra questi c'è Daniele Baselli: ironia e gioia per il centrocampista granata, che ha postato due momenti dei festeggiamenti con Simone Zaza con la didascalia "Instagram vs realtà". E non manca anche un riferimento al Cuore Toro. Il centrocampista è entrato negli ultimi dieci minuti dando manforte alla squadra.