Toro, la giornata: allenamento al Filadelfia, alle 20 chiude il mercato

Oggi sessione d'allenamento per i granata che si preparano ad ospitare la Salernitana domenica 4 febbraio

Ultime ore della sessione invernale di calciomercato di Serie A e allenamento in programma al Filadelfia per il Torino in vista della partita di domenica 4 febbraio alle ore 12:30, impegno contro la Salernitana allo stadio Olimpico Grande Torino. I ragazzi di Ivan Juric svolgeranno dunque una regolare seduta di allenamento, mentre oggi si chiuderà il calciomercato di gennaio 2024: il gong alle ore 20.