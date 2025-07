Toro, la giornata: allenamento mattutino a Prato allo Stelvio

Il programma della giornata di giovedì 17 luglio per il Torino in ritiro in montagna presso Prato allo Stelvio

Dopo l'arrivo di lunedì pomeriggio presso la località di Prato allo Stelvio dove si svolgerà quest'anno il ritiro estivo, il Torino svolgerà quest'oggi - giovedì 17 luglio - il suo terzo giorno completo in montagna. Presso le strutture di Prato allo Stelvio oggi i granata di mister Marco Baroni svolgeranno una seduta di allenamento al mattino (inizio alle ore 10) in modo da proseguire con la preparazione atletica utile per la prossima stagione. Nel pomeriggio il tecnico potrebbe concedere una mezza giornata libera alla squadra. Gli aggiornamenti potranno essere seguiti come sempre qui su Toro News con una diretta testuale e arricchita di immagini minuto per minuto.