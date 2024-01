Toro, la giornata: i granata di Juric in campo al Fila. Alle 16 gioca la Primavera

Continua la preparazione del Torino in vista della prossima gara di campionato in programma sabato 13 gennaio a Genova contro i rossoblù: quest'oggi i granata svolgeranno una nuova seduta di allenamento al Filadelfia. Match day invece per la Primavera di Scurto che alle 16.00 sarà impegnata nei quarti di finale della Coppa Italia Primavera contro l'Inter: come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.