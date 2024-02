Toro, la giornata: in campo la Primavera, nel posticipo spazio al Torino

Il Toro primavera affronta la Lazio in un match dal sapore di alta classifica. In serata spazio al Torino di mister Juric

Giornata intensa in casa Torino. Alle ore 11:00 il Torino Primavera affronterà la Lazio. Scontro d'alta classifica, le squadre infatti sono rispettivamente terza e quinta a pari merito. Non solo Primavera, ma anche prima squadra. La truppa di Juric scenderà in campo alle 20:45 contro il Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia