Oggi - martedì 12 settembre - torna in campo il Torino di Ivan Juric per preparare la partita che i granata affronteranno alla ripresa del campionato lunedì prossimo contro la Salernitana all'Arechi. Al gruppo squadra quest'oggi torneranno i primi nazionali che sono scesi in campo domenica: Gineitis, Ilic, Radonjic, Milinkovic-Savic, Linetty e Zima.