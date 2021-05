Torino, sei indisponibili per il Benevento. Lukic operato: i dettagli

Le ultime dal Filadelfia in vista della partita di domenica contro il Benevento

Saranno sei i giocatori del Torino indisponibili per la sfida col Benevento che chiuderà il campionato. Questo il bilancio stilato dal club dopo l’allenamento di oggi pomeriggio al Filadelfia. Lavoro personalizzato per Daniele Baselli - affaticamento muscolare all'adduttore della coscia sinistra - , Amer Gojak (lombalgia), Vanja Milinkovic-Savic - trauma contusivo alla caviglia sinistra - , Nicola Murru - terapie per un interessamento distrattivo ai flessori della coscia sinistra - e Ricardo Rodríguez. Non sarà a disposizione di Davide Nicola per la partita contro il Benevento anche Sasa Lukic. Il centrocampista, dopo la partita contro la Lazio, ha accusato un interessamento distrattivo al tendine adduttore lungo di sinistra. Dopo un consulto eseguito con la dott.ssa Muschaweck a Monaco di Baviera, presso la quale era già stato seguito in precedenza per un principio di pubalgia a inizio maggio, sono stati ravvisati gli estremi per una stabilizzazione chirurgica che è stata già eseguita con successo. Il centrocampista serbo ha dunque finito anticipatamente la sua stagione. La formazione granata domani mattina svolgerà la sessione di rifinitura alla quale seguirà l’annuncio dei calciatori convocati dal tecnico.