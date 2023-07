Toro, lavoro tecnico-tattico al Filadelfia. Portieri subito sotto torchio

Secondo giorno di allenamenti per il Toro di Juric. I granata sono tornati in campo al Filadelfia per questa prima fase di preparazione estiva che prevede una settimana di lavoro in città. Ancora assenti tanti giocatori che nelle scorse settimane hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali e stanno usufruendo degli ultimi giorni di ferie. Hanno deciso di tagliarsi alcuni giorni di vacanza Buongiorno, Popa e Zima, regolarmente in campo al Filadelfia nonostante la possibilità di aggregarsi in seguito. La rosa tornerà a ripopolarsi soprattutto venerdì, quando tornerà a disposizione un blocco consistente di nazionali. Gli ultimi ad arrivare saranno gli azzurrini Ricci, Pellegri e Bellanova: raggiungeranno i compagni direttamente a Pinzolo e torneranno in campo il 22 luglio.