Toro, negativo il bilancio con Massa in Serie A: 8 sconfitte su 16 gare

Seconda designazione stagionale in Serie A: una vittoria e una sconfitta finora

Hellas Verona-Torino, valida per la 35ª giornata di Serie A e in programma domenica 9 maggio alle ore 15:00, sarà diretta da Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia. In questa stagione ha già diretto Torino-Udinese 2-3 e la più recente Torino-Roma, terminata col successo granata per 3-1.