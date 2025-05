Toro News Award 2023/2024: vince Milinkovic-Savic, la classifica finale

Termina l'ottava edizione del Toro News Award: ecco la classifica definitiva

Redazione Toro News 5 maggio 2025 (modifica il 5 maggio 2025 | 16:18)

E' Vanja Milinkovic-Savic il vincitore del Toro News Award 2024-2025! Il concorso lungo una stagione targato Toro News, in cui vi chiediamo settimanalmente di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino, si è concluso, portando con sé il verdetto conclusivo. Voi lettori, infatti, votando gara dopo gara, avete portato alla definizione della classifica finale: Milinkovic-Savic con 55 punti si è aggiudicato il titolo per questa stagione già nella scorsa votazione, ma c'era ancora da completare il podio. Seconda piazza che è andata a Maripan (31 punti) che chiude secondo per un soffio. Terzo posto a Vlasic con 30 punti. L'ultimo sondaggio ha decretato il sorpasso del croato su Adams ed è riuscito a portarsi sul gradino più basso del podio.

TN Awards, i risultati del sondaggio post Torino-Venezia — Dopo il pareggio contro il Venezia di Eusebio di Francesco - come dopo ogni turno di Serie A - abbiamo domandato ai lettori di Toro News di esprimere la loro preferenza in merito ai due migliori in campo della prova contro i campani. I voti espressi dai lettori su queste colonne, hanno premiato Nikola Vlasic come il migliore in campo nell'ultima partita dei granata. Il centrocampista croato ha ricevuto 214 voti (scelto dal 68,81% dei votanti) posizionandosi al terzo posto della classifica del Toro Award. Alle sue spalle si piazza Elmas con 113 preferenze (36,33% di preferenze) e infine sul gradino più basso del podio c'è Perciun a quota 77 scelte (24,76% di preferenze).

Le regole del Toro News Award — Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2024/2025 succedendo nell’albo d’oro ad Alessandro Buongiorno, campione dell'edizione 2023/2024. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2024/2025, la classifica definitiva — 55 PUNTI: Milinkovic-Savic

31 PUNTI: Maripan

30 PUNTI: Vlasic

26 PUNTI: Adams

24 PUNTI: Elmas

23 PUNTI: Ricci

18 PUNTI: Njie

17 PUNTI: Coco

16 PUNTI: Gineitis

10 PUNTI: Zapata

8 PUNTI: Casadei, Linetty

6 PUNTI: Pedersen

4 PUNTI: Walukiewicz, Lazaro, Karamoh, Ilic

3 PUNTI: Sanabria, Masina

1 PUNTO: Dembelé, Perciun

L'albo d'oro del Toro News Award — 2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno.