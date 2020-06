Toro, oltre la sfortuna: tre motivi per essere ottimisti in vista della ripresa

Non è cominciato nel migliore dei modi il periodo di avvicinamento alla ripresa del campionato di Serie A per il Torino. Negli scorsi giorni infatti, il tecnico Moreno Longo ha già dovuto fare i conti con i tre infortuni di Onisa, Baselli e Meité (anche se per quest’ultimo non dovrebbe trattarsi di nulla di grave). Al di là della sfortuna che ha perseguitato il Torino in queste prime settimane di allenamenti, ci sono però da tenere in considerazione almeno tre fattori che potrebbero rappresentare un piccolo vantaggio per i granata in vista della ripresa del campionato.

Il primo fattore riguarda il periodo in cui si giocheranno le partite. Perché se per la stragrande maggioranza delle squadre sarà una novità assoluta quella di giocare in piena estate, il Torino invece potrà fare affidamento su un bagaglio di esperienze già accumulato nel corso dei mesi di luglio e agosto 2019. Proprio in quei mesi, infatti, la squadra dell’ex tecnico Walter Mazzarri sfidava Debrecen e Shakhtyor Soligorsk nei preliminari di Europa League. Per Belotti e compagni, dunque, le alte temperature potrebbero non essere un grosso problema; a differenza di tanti altri giocatori non abituati a giocare in questo periodo dell’anno.