Toro: prima stagionale con Massa, ma quanti precedenti con il fischietto ligure

Nella scorsa stagione due gare e due sconfitte

Gli ultimi due precedenti con massa, risalenti alla scorsa stagione, sono: il derby della Mole all'Allianz Stadium e la gara contro l'Empoli al Castellani. Il derby del 7 ottobre 2023 finì 2-0 per i bianconeri, un match abbastanza tranquillo da dirigere per il fischietto di Imperia, eccezion fatta per due occasioni. In occasione del gol di Gatti Massa inizialmente annulla per fuorigioco, ma interviene subito il Var. Dopo un check durato per più di tre minuti il gol viene convalidato poiché nessun bianconero aveva toccato il pallone prima della rete, eccezion fatta per Kean, ma l'attaccante non era in fuorigioco. Durante il controllo si scopre un ulteriore aspetto sfuggito a Massa durante l'azione: il pallone era entrato già al primo tentativo di Gatti, poiché Rodrgiuez aveva respinto il pallone oltre la linea della porta (LEGGI QUI). Mentre l'ultimo precedente, del 6 aprile 2024, coincide con la sconfitta rocambolesca per 3-2 ad Empoli. Partita del tutto positiva per Massa, se non per un giallo per proteste a Zapata in cui il colombiano aveva realmente subito un fallo non ravvisato dall'arbitro.