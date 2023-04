Toro, riecco Ghersini: contro lo Spezia un errore rilevante a danno dei granata

L'ultima gara del Torino diretta dal fischietto genovese terminò con un penalty decisivo e un cartellino rosso mancante

Davide Ghersini, direttore di gara classe 1985 della sezione di Genova, arbitrerà Lazio-Torino, gara valevole per la 31esima giornata di Serie A. Sarà la settima volta in cui dirigerà una partita dei granata, la terza nella stagione 2022/2023. Le altre due sono state Torino-Palermo del 6 agosto 2022 in Coppa Italia (partita senza storia e terminata 3-0 per i granata) e Torino-Spezia, gara giocata il 15 gennaio 2023 e terminata con la vittoria esterna dei liguri per 0-1.

Proprio in questa gara le decisioni di Ghersini erano state al centro dell'attenzione. Anzitutto perchè la rete decisiva era arrivata su calcio di rigore, trasformato da Nzola. Il penalty è stato assegnato giustamente da Ghersini, ai sensi del regolamento attuale, per un tocco di mano di Djidji dentro l'area di rigore. Ma è mancato un cartellino rosso allo Spezia, precisamente a Caldara. Come riportato nella moviola post-gara, la sanzione più giusta per il fallo del difensore su Sanabria al 51' sarebbe stato il rosso per DOGSO (denying an obvious goal scoring opportunity, in parole povere chiara occasione da gol). Da notare che Ghersini ha diretto gli ultimi due Torino-Spezia, perchè in precedenza c'era stata anche la partita giocata il 23 aprile 2022 e terminata 2-1 a favore dei granata.

PRIMO INCONTRO - La prima partita dei granata diretta da Ghersini è Torino-Bologna del 28 novembre 2015, la partita del primo gol con la maglia granata di Belotti. In quell'occasione la direzione di gara del fischietto di Genova peccò di personalità (LEGGI QUI): l'errore più evidente commesso in quella gara è stato fischiare troppo poco, lasciando correre troppo spesso in occasioni in cui sarebbe stato forse più opportuno fermare il gioco e dare un segnale ai giocatori.

ALTRI PRECEDENTI - Gli altri due precedenti con il fischietto di Genova sono: Bologna-Torino del 22 gennaio 2017 e Torino-Udinese del 2 aprile dello stesso anno. In quest'ultimo incontro la formazione granata non andrò oltre il 2-2 casalingo, mentre al Dall'Ara il Torino ne uscì sconfitto per 2-0.