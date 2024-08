Toro, scopriamo il Metz: retrocesso nell’ultima stagione. Ora cerca nuove conferme

Nella giornata di oggi, sabato 3 agosto, il Torino scenderà in campo per l'ultima amichevole della tournée francese. Il calcio d'inizio è previsto per le 17:00 allo stadio Saint Symphorien contro il Metz. Per il club francese guidato da Stéphane Le Mignan si tratta della quarta e penultima amichevole prima dell'esordio ufficiale il 19 agosto contro il Bastia.