Continua il countdown verso la partita di Marassi contro il Genoa, in cui i granata si giocheranno la prima di quattro sfide fondamentali per il prosieguo della stagione. Per questo i granata torneranno in campo al Filadelfia per definire gli ultimi dettagli della strategia anti-grifone: da verificare le condizioni del Gallo Belotti, che sino a ieri ha svolto un lavoro personalizzato.