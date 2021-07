Toro, si vuole ricostruire il rapporto con i tifosi: foto e autografi in ritiro

Tra i più acclamati Rolando Mandragora, ma l'attesa è per mister Ivan Juric che non lesina foto e autografi

Il rapporto con i tifosi è importante e il Torino di Ivan Juric per la prossima stagione vuole partire con il piede giusto. Non è una marea di tifo quella che sta travolgendo la squadra granata all'arrivo a Santa Cristina in Valgardena, ma giorno dopo giorno gli spalti si riempiono sempre più e probabilmente si tocca il centinaio di presenze. Si tratta di famiglie con bambini che al termine degli allenamenti chiedono ai loro beniamini foto e autografi. Non si tirano indietro i giocatori del Toro che all'uscita degli spogliatoi, prima di prendere il pulmino guidato dal team manager Marco Pellegri, si fermano con i tifosi e scambiano due parole. Rolando Mandragora tra i più acclamati, ma l'attesa è sempre grande per mister Ivan Juric. Al tecnico del Toro viene chiesto spesso e volentieri di scuotere i ragazzi dopo i due anni molto deludenti. Il mister granata anche ieri ha ascoltato tutti attentamente, prima di dirigersi camminando verso l'Hotel Diamant, insieme al preparatore atletico Paolo Barbero, con il quale sta mettendo sotto torchio la squadra affinché abbia la miglior forma fisica in vista della prossima stagione.