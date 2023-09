ToroPreview, calciomercato chiuso: “Il Toro nella griglia di partenza è…”

De Milano - A questa squadra forse manca ancora qualcosina per essere davvero completa, Juric aveva chiesto un esterno di fascia mancina possibilmente ambidestro ("alla Ansaldi") che non è arrivato. Ora in rosa ci sono quattro esterni (Lazaro, Bellanova, Vojvoda e Soppy) tutti destri di piede. Sulla trequarti anche manca un elemento che abbia preso il posto di Miranchuk l'anno scorso. Detto ciò, per il consueto 3-4-2-1 di Juric forse la rosa non è perfetta anche se è comunque molto buona. Magari il tecnico granata ha in cantiere un possibile cambio modulo che possa prevedere due punte, ipotizzo io un attacco con Vlasic dietro a Sanabria e Zapata che, se collaudato a modo, potrebbe essere di alto livello e permetterebbe di avere anche delle armi importanti dalla panchina come Pellegri e Radonjic. A centrocampo la squadra mi sembra completa e anche in difesa il mio giudizio è positivo anche se vanno valutati i rientri dai recenti infortuni di Zima e Djidji. Penso quindi che il Toro quest'anno possa far bene e lottare per un posto in Europa come fatto la scorsa stagione cercando possibilmente di perdere meno punti "facili" per strada grazie magari anche ad un turn-over più ragionato, che quest'anno mi sembra possibile.

Girardi - Il Torino è riuscito a non fare cessioni importanti, trattenendo tutti i suoi giocatori migliori, come Ricci, Schuurs e Buongiorno, in questo modo Juric potrà continuare a lavorare con ragazzi giovani, che conoscono bene il gioco del tecnico e anche la Serie A. Con il mercato in entrata invece, i granata hanno guadagnato centimetri e forza in avanti con l'arrivo di Duvan Zapata, che nonostante non sia più giovane può portare al Toro quei gol che spesso sono mancati. Bene sulle fasce con l'arrivo di Bellanova e Soppy, due giovani di gran prospettiva e buoni anche gli acquisti di Tameze e Sazonov per completare la rosa. A mio parere però, il Torino non è ancora una squadra da Europa, questo perché è meno attrezzata rispetto a 7/8 club di Serie A, che quest'anno punteranno fortissimo alla qualificazione per le coppe europee. Credo dunque che il Toro si posizionerà tra le prime 10 classificate questa stagione, ma che l'ottavo posto sia il massimo risultato ottenibile dalla rosa di Ivan Juric. Con le formazioni presenti in Serie A arrivare tra le prime sette sarebbe una vera e propria impresa, ma è giusto crederci, è giusto che nella testa dei giocatori arrivare in Europa sia sempre l'obiettivo principale.

Sardo - Il bilancio del mercato del Torino è più che positivo. Il club granata è stato in grado di non cedere giocatori chiave nel progetto di Juric come Schuurs, Buongiorno e Ricci ed ha consegnato ad Ivan Juric due grandi innesti come Vlasic e Zapata, uniti agli arrivi di Tameze, Soppy, Lazaro, Bellanova e Sazonov. A mio avviso per chiudere alla grande questa sessione sarebbe servito un trequartista mancino, ma in linea di massima credo che questa squadra possa fare un buon campionato. Per l'Europa però manca ancora qualcosa: almeno sulla carta, le rose di Milan, Inter, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina le reputo ancora superiori ai granata, ma questa squadra ha tutte le carte in regola per fare bene e provare a conquistarsi un posto in Europa, considerando il fatto che - esclusa la Juventus - tutti gli altri club prenderanno parte durante il corso della stagione anche a competizione europee.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.