ToroPreview, verso Roma-Torino: “Belotti ha fatto la scelta giusta?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Gualtiero Lasala, Silvio Luciani e Luca Sardo.

Ultima partita prima di un’anomala sosta per il Mondiale invernale: temete cali di concentrazione da parte di chi volerà in Qatar?

Lasala - Potrebbero esserci situazioni di questo tipo, è innegabile, ma suppongo che Juric abbia pensato anche a questa eventualità e abbia richiesto serietà da parte del suo gruppo: una cosa alla volta, chiudendo prima il campionato e poi lasciando spazio al mondiale del Qatar.

Luciani - Non credo, anzi penso che la sosta possa essere un vantaggio per il Torino. Gran parte del gruppo sarà a disposizione e Juric, con il suo staff, avrà il tempo per lavorare con la squadra praticamente al completo. I giocatori che torneranno, presto o tardi dal Qatar, potranno rientrare in un gruppo pronto per la ripresa del campionato.

Sardo - Non mi aspetto cali di concentrazione con la Roma. La squadra è consapevole dei propri mezzi e mi aspetto che anche in un campo difficile come quello dell'Olimpico (che sarà tutto esaurito) i granata possano impensierire questa Roma. Al Mondiale in Qatar i giocatori convocati ci penseranno una volta terminata la sfida con i giallorossi.

Roma-Torino sarà la prima da ex per Belotti. A posteriori, pensate che il Gallo abbia preso la giusta decisione trasferendosi a Roma?

Lasala - Secondo me no. Belotti è un ragazzo speciale, ma non troppo semplice in situazioni nuove e non congeniali a lui. Adesso sta facendo fatica in giallorosso perché non riesce a trovare continuità sul campo. È chiaro che cercasse qualcosa di nuovo, ma al Toro avrebbe trovato una cosa molto rara: la possibilità di diventare una vera e propria bandiera in un mondo dove non ce ne sono più.

Luciani - A guardare i numeri verrebbe da rispondere di no. Dopo il break a causa del Covid non è più stato lo stesso e gli infortuni non gli hanno permesso di riprendere il ritmo. Il Gallo, un giocatore che ho adorato, è un animale da campo. Per rendere dev'essere in condizione e per tornare in condizione deve giocare. E da un anno e mezzo, tra Europei e un'estate da svincolato, Belotti non ha mai avuto continuità. Detto ciò, a posteriori è stato chiaro che volesse altri stimoli e per il Torino, a prescindere dal prosieguo della carriera di Belotti, è stato giusto così.

Sardo - Il Gallo non è riuscito ancora ad imporsi in questa Roma, ma credo che per lui sia stata la decisione giusta lasciare il club granata: se Belotti aveva voglia di cambiare aria per trovare nuovi stimoli ha fatto bene a non rinnovare con il Toro. L’ex capitano granata ha bisogno di giocare con continuità e questo a Roma sta mancando: sono sicuro che nella seconda parte di stagione possa fare la differenza in giallorosso.

Pellegri non sarà della partita, Sanabria è recuperato ma non ha novanta minuti. Come gestireste la situazione centravanti?

Lasala - La questione attaccanti è veramente complessa da risolvere. Pellegri è una perdita importante, Sanabria non potrà reggere il peso avendo una condizione precaria. Secondo me in questa pausa per il mondiale sarà importante intervenire sul mercato, mentre adesso la soluzione migliore mi sembra quella di Vlasic falso nueve, perché il ragazzo ha capito come muoversi e ha qualità da vendere.

Luciani - Quella di Roma potrebbe essere la partita giusta per non lasciare riferimenti alla difesa giallorossa. Smalling e compagni hanno grande fisicità e giocare inizialmente con il tridente leggero formato da Miranchuk, Vlasic e Radonjic può portare vantaggi. Sanabria può essere sicuramente utile nel secondo tempo, peccato invece per Pellegri che per caratteristiche e precedenti avrebbe potuto incidere.

Sardo - Fossi in Juric schiererei - come già fatto in precedenza - Vlasic “falso nueve”, con Miranchuk e Radonjic alle sue spalle per supportarlo. Loro tre non darebbero punti di riferimento alla retroguardia giallorossa e questo potrebbe creargli qualche difficoltà. Sanabria - che è appena tornato a disposizione di Juric - potrebbe essere un'arma da inserire nella seconda frazione di gioco.

Capitolo difesa, ci sono quattro giocatori per tre maglie: su chi puntereste?

Lasala - Io adesso cercherei di puntare sull’esperienza. Per me Djidji e Rodriguez sono molto importanti, soprattutto perché affiancheranno un Buongiorno che ha bisogno di un forte supporto. Zima farà bene, ma ha bisogno di crescere ancora molto.

Luciani - Cercherei di aumentare l'impatto fisico, anche per compensare l'assenza di Schuurs. Buongiorno al centro mi sembra l'unica opzione percorribile, nonostante un rendimento più che altalenante e proverei Zima al posto di Djidji con Rodriguez a sinistra.

Sardo - Con Schuurs ai box, al centro della difesa punterei su Buongiorno con Djidji e Rodriguez ai suoi fianchi. Questi ultimi hanno maggiore esperienza e in partite complicate come quella di Roma potrebbero fare la differenza.