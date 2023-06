ToroPreview, verso Torino-Inter: “I granata blinderanno l’ottavo posto?”

Vi aspettate un’Inter concentrata unicamente sulla finale di Istanbul?

Mercatore - Non proprio, quella contro il Torino non sarà una gara da sottovalutare per i nerazzurri, sia per una questione economica (piazzamento in campionato) che di morale in vista della finale di Champions League. Ovvio che l'Inter comunque non scenderà magari in campo con tutti i titolarissimi, per evitare infortuni in vista di Istanbul.

Nicola - Mi aspetto un'Inter con la testa rivolta alla finale di Champions League, ma non credo che sottovaluterà il Torino. Inzaghi vorrà testare anche la mentalità dei suoi ed evitare che i ritmi si allentino nella settimana di Istanbul sfruttando la gara contro i granata come test. Poi credo che le scelte verranno calibrate e tra i titolari o a gara in corso verrà fatto del turnover per evitare di correre rischi avventati, ma la partita penso possa essere comunque probante anche per l'Inter.

Stanchi - Si, ma proprio in questa prospettiva la gara con il Torino assume particolare importanza. I giocatori devono mantenere la forma fisica al top per affrontare al meglio la finalissima con il Manchester City. Non si può escludere, perciò, la totale assenza di titolari. Bisognerà fare particolare attenzione a Dzeko e ad altri che vorranno attirare l'attenzione di mister Inzaghi per venire presi in considerazione contro gli Inglesi.

Capitolo difesa: su quale terzetto puntare per fermare l’Inter?

Mercatore - Buongiorno e Schuurs sono ormai i due "intoccabili" della difesa del Torino, uno centrale e l'altro braccetto di sinistra. A destra invece Djidji, che si potrebbe giocare il rinnovo di contratto.

Nicola - Io andrei sulla continuità rispetto alla partita contro lo Spezia. Quindi riproporrei Buongiorno centrale e Schuurs spostato come braccetto destro. A sinistra sceglierei nuovamente Rodriguez, vista la sua esperienza e l'importanza della partita.

Stanchi - Buongiorno è imprescindibile: viene da un maggio di altissimo livello. Schuurs è uno dei calciatori della rosa con più esperienza a livello internazionale e con il palmares più ricco, non si può negargli la titolarità. Infine io metterei a destra Djidji, ha la fiducia del mister e deve guadagnarsi il rinnovo.

Vojvoda ha fatto bene a La Spezia. Lo confermereste sulla corsia di sinistra?

Mercatore - Si potrebbe dare fiducia a Vojvoda sulla corsia di sinistra vista la buona prestazione a La Spezia, però Rodriguez nelle precedenti uscite di campionato ha dimostrato maggiore continuità. Dunque in una partita come quella di oggi andrei più su un Rodriguez, con il kosovaro che può subentrare a gara in corso.

Nicola - Personalmente darei fiducia a Vojvoda, che ha fatto bene a La Spezia ed è stato pericoloso in più occasioni. Ha avuto una stagione molto altalenante, ma penso che la sua voglia di riscatto possa essere importante contro l'Inter.

Stanchi - No, a sinistra metterei Rodriguez. Nei big match, e non solo, ha dimostrato di essere affidabile anche a tutta fascia, dando una maggiore attenzione alla fase difensiva. Lo svizzero, a mio parere, dovrebbe essere titolare domani. Il kosovaro può, comunque, entrare a gara in corso e dire la sua.

Siamo al capolinea: il Toro ce la farà ad arrivare ottavo?

Mercatore - Tutto dipende da lui, l'ottavo posto è nelle sue mani. La vittoria casalinga manca da tempo e, discorso ottavo posto a parte, finire la stagione con una vittoria tra la mura dello stadio Olimpico Grande Torino sarebbe una grande soddisfazione per la squadra e per i tifosi.

Nicola - Intanto il Torino ha il proprio destino nelle mani e questo credo sia un punto importante. L'Inter, per stato di forma, è la peggior avversaria che potesse capitare ora ai granata ma la squadra di Juric deve crederci. La prima vittoria granata contro una big d'altronde è arrivata contro il Milan campione d'Italia al "Grande Torino". Il Toro sa sparigliare le carte, se basterà per l'ottavo posto è difficile dirlo a gioco fermo ma non avendo nulla da perdere l'obbligo è dare tutto.

Stanchi - Bella domanda! Questa è la speranza dei tifosi. Sarebbe il coronamento dell'ottimo finale di stagione dei granata. La vittoria in casa manca da inizio marzo, col Bologna, e terminare coi tre punti, oltreché la soddisfazione di aver sconfitto i finalisti di Champions League, garantirebbe l'ottavo posto e forse anche la qualificazione ai preliminari di Conference League dell'anno prossimo.