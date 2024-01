ToroPreview, verso Torino-Napoli: “Confermare Pellegri con Zapata?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Enrico Penzo, Luca Sardo e Roberto Ugliono.

Torino-Napoli è anche Juric contro Mazzarri: quanto manca al croato per avvicinarsi a quanto fatto in granata dal toscano?

Penzo - Secondo me ciò che manca a Juric in questo momento è la capacità di dare continuità al rendimento della propria squadra. In numerose occasioni, talvolta anche nel corso della stessa partita, il suo Torino ha dimostrato di possedere due volti differenti. Quando durante il match la squadra vive un momento di calo fatica a riprendersi, ed il croato spesso non riesce a risollevare la squadra. Le sostituzioni in diversi momenti non risultano efficaci ed il gruppo sopratutto quando è sotto nel risultato non sembra crederci. Ciò che manca a questo Toro di Juric, rispetto a quello di Mazzarri è proprio la solidità, la capacità di essere continui e di reagire.

Sardo - Sono due squadre e due tecnici molto differenti. Questo Torino di Juric ha dimostrato di essere solido a livello difensivo, concedendo spesso poche occasioni agli avversari, ma carente in fase offensiva (basta guardare i 15 gol fatti in 18 partite in campionato). Il Torino di Juric è mancato di costanza, per fare il salto e provare a puntare all'Europa servirà trovare una maggiore continuità di rendimento, soprattutto creando maggiori occasioni da gol.

Ugliono - Sono due percorsi differenti. Quello di Mazzarri era un Toro costruito per andare in Europa, quella di Juric è una squadra incompleta e che ha dovuto riadattarsi per l'assenza di alcuni interpreti. Insomma parliamo di squadra diverse. Poi c'è anche la bravura degli allenatori. Mazzarri al Toro era riuscito a far emergere la sua bravura e la sua conoscenza del calcio, Juric ha valorizzato tanti giocatori, ma non ha mai portato il Toro a essere solido come la squadra che fece il record di punti.

Il Toro riuscirà ad approfittare di un Napoli in crisi?

Penzo - I granata ora più che mai sono a caccia di punti. Ad oggi si trovano nel mezzo di una situazione traballante, se in diversi momenti sembrano pronti a fare il salto di qualità e a puntare in alto, in altre situazioni indietreggiano e si dimostrano ancora troppo insicuri. Ciò che serve al Toro ora è continuità nelle prestazioni ed il periodo grigio che sta vivendo il Napoli può rivelarsi l'occasione giusta per dare quel qualcosa in più e portare a casa i 3 punti.

Sardo - Senza dubbio il Napoli arriva a Torino dopo una serie di risultati negativi. E' una squadra che sta attraversando un periodo difficile e il Toro potrebbe approfittarne: la squadra di Juric dovrà essere brava e cinica sfruttando ogni occasione che i partenopei gli lasceranno. In queste partite il Napoli ha dimostrato di essere fragile soprattutto in fase difensiva.

Ugliono - Il Toro ha spesso la capacità di rivitalizzare avversari in crisi. Sarà difficile per entrambe le squadre. I granata comunque non stanno ottenendo grandi risultati e hanno ancora più difficoltà di prima nel segnare. Contro Mazzarri sarà difficile. Secondo me il Toro ha la possibilità di approfittarne, ma dovrà essere bravo a sfruttare le difficoltà dei partenopei.

Confermereste Pellegri al fianco di Zapata in attacco?

Penzo - Io al fianco di Zapata farei partire Sanabria dal 1'. In partite di questo tipo, secondo me, il paraguayano possiede delle caratteristiche che contribuiscono a rendere più efficace le azioni d'attacco dei granata. Sanabria si distingue spesso in fase offensiva per la spiccata capacità di partecipare alla manovra, riuscendo ad addomesticare i palloni e creando sponde grazie alla sua capacità nel gioco aereo. Queste caratteristiche si sposano perfettamente al fianco di una punta come Zapata, capace di offrire fisicità e freddezza all'attacco. Pellegri in ogni caso potrebbe essere una risorsa importante a partita in corso.

Sardo - Per caratteristiche complementari credo che la migliore coppia sia quella formata da Zapata e Sanabria. Pellegri ha uno stile di gioco molto simile a quello di Zapata, mentre Sanabria è quel giocatore in gradi di fare da collante tra il centrocampo e l'attacco e a mio avviso Juric dovrebbe puntare sul paraguaiano dal primo minuto al fianco di Zapata.

Ugliono - No. Con Zapata deve giocare Sanabria. I due insieme hanno fatto bene. Pellegri e Zapata sono due attaccanti tanto fisici e poco mobili. Il Toro ha bisogno di Sanabria davanti per creare gioco.

L’esterno mancino continua ad essere un punto debole: su chi puntereste?

Penzo - Per questa partita schiererei dal 1' minuto Lazaro. I due giocatori in questo momento si equivalgono, preferirei l'austriaco solamente perché Vojvoda dopo il suo ingresso nell'ultima partita non mi ha convinto. Nonostante abbia giocato pochi minuti, nel finale gli sono capitati tra i piedi alcuni palloni importanti e non è riuscito a valorizzarli. Non ha mostrato l'atteggiamento giusto per entrare in partita.

Sardo - Nelle ultime gare ho visto Lazaro leggermente in crescita e per questo punterei su di lui dal primo minuto: tra lui e Vojvoda vedo l'austriaco con maggiore qualità nei piedi, nonostante in questa prima parte di campionato non abbia dimostrato il suo valore.

Ugliono - Potrei dire scherzando che punterei su quello che deve arrivare. Lazaro non sta rendendo come l'anno scorso, Vojvoda è troppo discontinuo. Tra i due, comunque, puntere più sul kosovaro che ha dimostrato di dare più solidità alla squadra.

