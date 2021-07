Si lavora duro a Santa Cristina: Ivan Juric ha iniziato a spingere sull'acceleratore già dal primo giorno di ritiro, mettendo sotto torchio la squadra. Ma non stanno mancando anche i momenti per fare gruppo anche fuori dal campo. Un elemento da non sottovalutare: il rilancio dopo due stagioni decisamente deludenti passa anche e soprattutto dalla ricostruzione di un gruppo di uomini prima ancora che calciatori.