ToroSpia, dietro le quinte del ritiro: in gita per far gruppo. Pellegri factotum

È ormai terminata la prima settimana di lavoro in Alto Adige per il Torino di Ivan Juric, che ha raggiunto Santa Cristina per preparare la stagione 2021-22. Il gruppo si sta compattando intorno al neo allenatore che impartisce lezioni di tattica tutti i giorni. In questi giorni si sono già viste diverse curiosità sul Toro che verrà che vi raccontiamo in questo articolo. Ne abbiamo selezionate quattro che abbiamo notato in un ritiro che ha una doppia valenza: il Torino deve ricostruirsi sul piano tecnico-tattico ma anche mentale, ritrovando la gioia di stare insieme, ingrediente fondamentale per il raggiungimento dei successi.