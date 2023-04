Trequarti senza Radonjic, Juric: “Riusciremo a sostituirlo bene”

In vista di Torino-Atalanta, che si giocherà questa sera alle ore 20:45, i granata si sono trovati improvvisamente privati di uno dei giocatori più in forma del momento, ossia Nemanja Radonjic. Il serbo che si infortuna proprio nel clou della sua stagione è solo uno dei numerosi casi analoghi che si sono verificati tra i granata durante questo campionato. Infatti, proprio come lui, anche Karamoh, Aina e Lazaro sono stati costretti a rimanere fuori dal campo proprio nel momento in cui cominciavano a guadagnarsi le luci dei riflettori. Vista l’indisponibilità di Radonjic, come cambierà la squadra?

Juric durante la conferenza stampa ha annunciato l’infortunio di Radonjic causato da una lesione al retto femorale sinistro. Queste le sue parole a riguardo dello stop forzato: “A volte succedono cose inaspettate. Aveva saltato l’ultimo allenamento, poi in rifinitura si è fermato e mi dispiace. Per la prima volta nella vita sentiva che stava facendo le cose per bene, è un dispiacere ma abbiamo altre opzioni. Riusciremo a sostituirlo bene. Speriamo riesca a recuperare, vedremo pian piano. Ora mi è difficile dare i tempi di recupero, non prima del Monza sicuramente.”

Le possibili alternative sulla trequarti

A causa dell’infortunio da poco rimediato, il Toro in vista della prossima gara si troverà costretto a cambiare l’assetto offensivo e due saranno le possibilità: la prima opzione vede la trequarti composta dalla coppia Miranchuk-Vlasic. Il giocatore russo avrebbe la possibilità di giocare un match fondamentale per il suo futuro. Affronterà infatti la squadra che attualmente detiene ancora il suo cartellino e per essere riscattato dai granata dovrà convincere durante questo finale di stagione. Il trequartista sembra possedere le giuste ragioni per scendere in campo e disputare una grande partita. La seconda possibilità vede Vlasic e Karamoh in campo dal 1’. L’ivoriano dopo essersi guadagnato gradualmente la fiducia del tecnico stava regalando ottime prestazioni, spesso abbinate ad un notevole fiuto per il goal. Poi è toccata pure a lui la stessa sorte di Radonjic: infortunio nel momento più alto della stagione e stop prolungato. Torino-Atalanta potrebbe essere la giusta occasione per far tornare a parlare di sè. Indietro nelle gerarchie risulta invece Demba Seck, il cui inizio da titolare risulta più difficile, rispetto alle due opzioni sopracitate. I granata nonostante la brutta notizia su Radonjic possono contare su un reparto costituito da giocatori capaci di far bene e di dimostrarsi pronti se chiamati in causa.