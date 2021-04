Udinese-Torino, formazioni ufficiali: Sanabria e Belotti terminali offensivi

Formazioni ufficiali / Gotti e Nicola hanno effettuato le loro scelte per la gara valida per la 30^ giornata di Serie A

"Luca Gotti e Davide Nicola hanno comunicato le loro scelte per le formazioni ufficiali di Udinese-Torino. Le due squadre scenderanno in campo alle 20.45 allo stadio "Dacia Arena" per la gara valida per la 30^ giornata di Serie A. Cambia in porta Davide Nicola, come già annunciato, niente Sirigu, al suo posto Milinkovic-Savic. Tre i centrali davanti all'estremo difensore serbo: Izzo, Bremer e Buongiorno. Sulle fasce agiranno Vojvoda e Ansaldi. In mezzo a centrocampo ci saranno Rincon, Mandragora e Verdi. Quest'ultimo dovrebbe essere confermato nella posizione di mezzala che l'ha visto protagonista nel derby della Mole. Sanabria e Belotti comporranno l'attacco.