Vagnati in Romania: anche il Toro all’Europeo

Davide Vagnati si muove per costruire il Torino del futuro. Una storia Instagram del d.t granata parla ha parlato chiaro. Vagnati è in procinto di partire per la Romania. E cosa c'è nel paese di Dracula? Naturalmente l'Europeo di categoria U21. Anche per il mondiale in Qatar e per quelli Under 20 in Argentina il d.t granata si era mosso andando a vedere le partite dal vivo. Un terreno fertile per gli osservatori, pronti a scovare un diamante grezzo da limare, curare e infine mettere in mostra. Sicuramente ci sarà attenzione per Mihai Popa, portiere rumeno classe 2000 che difenderà i pali della propria nazionale, ma anche le prestazioni di Samuele Ricci e Pietro Pellegri saranno osservate con la massima attenzione. Non è però da escludere qualche lavoro sotto traccia per un colpo di prospettiva, lontano dai riflettori.