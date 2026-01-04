Verona-Torino 0-3, Baroni: “Ilkhan e Aboukhlal? Buona gara, danno disponibilità”

1 di 2

SKY

VERONA, ITALY - JANUARY 04: Marco Baroni, Head Coach of Torino, looks on during the Serie A match between Hellas Verona FC and Torino FC at Stadio Marcantonio Bentegodi on January 04, 2026 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nel post gara di Verona-Torino0-3, il tecnico dei granata Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito le parole dell'allenatore.

Torna dove ha conquistato una grandissima salvezza. Gran primo tempo, e non era scontato dopo il Cagliari, e poi sofferenza legittima."La partita con il Cagliari è stata una partita dove la squadra aveva costruito tanto: 19 cross, 19 tiri di cui 10 nello specchio. Siamo mancati nei palloni determinanti. Proprio su questo sto cercando di lavorare tanto. Oggi mi è piaciuta la squadra perché dopo un primo tempo loro hanno messo la sfida sullo sporco e abbiamo mantenuto equilibrio. Oggi abbiamo giocato più partite in una: è una crescita.

Come ha giocato Ilkhan? Aboukhlal può recuperare terreno?"Abbiamo visto una grande disponibilità da parte di Aboukhlal. Oggi ha fatto una buonissima partita. Oggi ci serve, abbiamo bisogno di giocatori che arrivano in fondo e di energia. Io la considero una partita positiva. Ilkhan è molto giovane. Oggi gli abbiamo dato la possibilità perché vogliamo farlo crescere. Anche Njie ha fatto bene. Sono giovani su cui lavoriamo".

Maripan è quello più in grado di trasmettere la caratteristica del lottare fino in fondo."Sono d'accordo. Noi in 5 partite abbiamo subito 19 reti, oggi credo sia l'ottavo clean sheet. Oggi la squadra trovava un comfort che non mi piaceva nella difesa bassa. Dobbiamo puntare a difendere correndo in avanti, non abbassandoci".

Questa squadra era stata costruita per giocare un tipo di calcio, invece poi ha dovuto cambiare. All'interno di tutto questo un giocatore dà più equilibrio: Nikola Vlasic. E' un giocatore che difende, riparte, fa gol, conduce palla e permette di fare gioco offensivo."Assolutamente. Le mezzali devono arrivare al gol. Lui si è calato bene in questo ruolo. Ora è al meglio da quando è al Toro. E' un giocatore che è diventato un tuttocampista, sta lavorando anche in fase di non possesso. Io voglio mettere in campo quanta più qualità possibile, voglio una squadra che dia impeto ed energia. La squadra oggi ha anche raccolto finalmente quanto fatto. Ecco perché ho più volte ripetuto di cercare più attenzione negli ultimi metri: oggi la squadra ha trovato questo".